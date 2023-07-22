Самые современные авто: топ-5 моделей с лучшим набором функций

Исторически сложилось так, что наиболее высокотехнологичный функционал производители устанавливали на дорогих автомобилях премиум-сегмента. Однако с течением времени подобные фишки стали доступны и на более доступных моделях. И сейчас сверхсовременные решения можно найти на популярных и массовых автомобилях. Сейчас почти каждая новая машина оснащена камерами заднего вида, автоматическим экстренным торможением и интеграцией со смартфоном.

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Издание Cars USNews составило рейтинг самых напичканных технологиями новых автомобилей, которые можно приобрести в 2023 году. Рассказываем о топ-5 этого списка.

Chevrolet Bolt EUV

Модель может похвастаться действительно высокотехнологичной электрической трансмиссией. Однако это не все, чем она может удивить покупателя. Это один из самых дешевых автомобилей, оснащенных полуавтоматической системой управления без помощи рук. Система, известная как Super Cruise, может контролировать рулевое управление, торможение и ускорение. Однако для ее использования нужны совместимые дороги, которые можно найти не повсюду. Так, в США пока только 320 000 км дорог можно назвать совместимыми с Super Cruise.

В отличие от некоторых полуавтоматических систем управления, доступных сегодня, система Chevrolet требует постоянного внимания и способности водителя восстановить ручное управление в любой момент. Если система зафиксирует, что вы отвлеклись, она отключится.

Hyundai Elantra

Это энергичный и сбалансированный компактный автомобиль с очень приятной стартовой ценой. Что выделяет его в нише, так это поразительный набор стандартных технологий безопасности. Некоторые из них необычны для этого класса.

В дополнение к ожидаемым технологиям, таким как автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов, все модели Elantra оснащены автоматическим торможением во время движения задним ходом, контролем внимания водителя и предупреждением о безопасном выходе, которое может помешать вам или вашим пассажирам открыть дверь в пробке. В более высоких версиях комплектации покупатель может получить автоматическое экстренное торможение с обнаружением велосипедистов и контролем поворота на перекрестке, которые могут помочь избежать случайного столкновения.

Nissan Rogue

Модель этого года может похвастаться комплектациями двигателя, которые способны изменять свои характеристики в соответствии с потребностями водителя. Проще говоря, в нужный момент он может предложить подходящий крутящий момент и отрегулировать мощность, когда вам нужно ускорение.

Кроме того, Rogue – это один из немногих автомобилей в своем классе со стандартным задним автоматическим торможением. А модели с улучшенной отделкой салона оснащены полуавтоматической технологией управления Nissan ProPilot Assist, являющейся редкостью в этом классе.

Subaru Forester

В дополнение к стандартному полному приводу Subaru Forester 2023 оснащен множеством функций, позволяющих преодолевать сложные условия и предотвращать столкновения по дороге. Так, все модели линейки имеют обновленную версию набора передовых технологий безопасности и помощи водителя EyeSight. Большинство же могут предложить технологию оптимизации тяги в неоптимальных условиях, которая называется X-Mode. Она включает в себя систему контроля движения на спуске, которая поможет сохранить стабильность даже на скользком склоне.

Модели с максимальной комплектацией могут похвастаться автоматическим торможением. Оно предотвращает возможность столкновений и повреждений во время движения задним ходом.

Toyota Sienna

Минивэн от японского автоконцерна имеет нетипичную, как для автомобилей этого класса начинку. Обычно водители, интересующиеся минивэнами, обращают внимание на технологии безопасности, которые могут уберечь детей, а также на развлекательные системы, чтобы не дать им заскучать в дороге. Новая Sienna предлагает все это, плюс отличный уровень экономии топлива и полный привод.

Также модель оснащена гибридной трансмиссией мощностью 245 лошадиных сил. Ее система полного привода использует электродвигатель для задних колес, поэтому у модели нет механического карданного вала, соединяющего передние и задние колеса, что освобождает дополнительное пространство в салоне.

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