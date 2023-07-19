Самые дешевые корейские автомобили без проблем с надежностью: топ-5 авто
В Украине корейские автомобили пользуются высоким спросом – как и во всем мире. Автомобили известны своей доступностью и радуют надежностью. Рассказываем о топ-5 самых дешевых корейских моделях.
OBOZREVATEL проверил, какие новые корейские модели Kia и Hyundai продаются в Украине. Все они удерживают достойные позиции в секторе наиболее доступных машин, однако мы выбрали самые дешевые из них.
Топ-5 дешевых корейских авто в Украине:
- Hyundai i30 (693 800 грн);
- Hyundai i30 Wagon (701 500 грн);
- Hyundai Venue (722 000 грн);
- Hyundai Elantra (764 700 грн);
- Kia Ceed (784 350 грн).
Хэтчбек i30 – востребованное решение как для города, так и для длительных путешествий. Среднеразмерные хэтчбеки – золотая середина и всегда хороший выбор.
Универсал i30 Wagon за небольшую прибавку в цене предлагает те же достоинства, но с большим багажником. Хозяйственные семьи оценят.
Маленький кроссовер Venue – представитель самого востребованного сегмента. Модель станет украшением любой парковки даже среди дорогих машин.
Elantra – популярная альтернатива Skoda Octavia. Чешской сопернице корейский автомобиль не уступит ни в практичности, ни в надежности.
Ceed – еще одна вариация на тему i30, но с совершенно другим дизайном. Некоторым покупателям он нравится больше.
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