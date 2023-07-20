Лучшие доступные кроссоверы 2023 года: топ-10 авто
В быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов много моделей, которые радуют доступностью. Но теперь появился рейтинг, который позволяет покупателям получить массу преимуществ в автомобиле за свои деньги.
Эксперты Whatcar назвали лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году. Выбрать можно любой из десятки в рейтинге. Список составлен на основе тщательного тестирования, поэтому самая важная работа уже выполнена.
Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:
- Volkswagen T-Roc;
- Ford Puma;
- Smart #1;
- Range Rover Evoque;
- Skoda Karoq;
- Volkswagen Taigo;
- Skoda Kamiq;
- Volkswagen T-Cross;
- Audi Q2;
- Toyota Yaris Cross.
Каждая из этих моделей предлагает не только привлекательную цену, но и практичный салон, вместительный багажник, достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.
Лидер списка – Volkswagen T-Roc, лучший по всем параметрам. На последних местах – Toyota Yaris Cross и Audi Q2. Японская модель тесновата для задних пассажиров, а Audi дороже своих соперников. Но все равно это очень удачные машины.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных кроссоверах 2023 года. Безотказной работой этих моделей очень довольны владельцы.