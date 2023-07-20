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Лучшие доступные кроссоверы 2023 года: топ-10 авто

Стас Сидилев
Авто
1 минута
576
Volkswagen T-Roc

В быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов много моделей, которые радуют доступностью. Но теперь появился рейтинг, который позволяет покупателям получить массу преимуществ в автомобиле за свои деньги.

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Эксперты Whatcar назвали лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году. Выбрать можно любой из десятки в рейтинге. Список составлен на основе тщательного тестирования, поэтому самая важная работа уже выполнена.

Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:

  1. Volkswagen T-Roc;
  2. Ford Puma;
  3. Smart #1;
  4. Range Rover Evoque;
  5. Skoda Karoq;
  6. Volkswagen Taigo;
  7. Skoda Kamiq;
  8. Volkswagen T-Cross;
  9. Audi Q2;
  10. Toyota Yaris Cross.

Каждая из этих моделей предлагает не только привлекательную цену, но и практичный салон, вместительный багажник, достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.

Лидер списка – Volkswagen T-Roc, лучший по всем параметрам. На последних местах – Toyota Yaris Cross и Audi Q2. Японская модель тесновата для задних пассажиров, а Audi дороже своих соперников. Но все равно это очень удачные машины.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных кроссоверах 2023 года. Безотказной работой этих моделей очень довольны владельцы.