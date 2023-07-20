Лучшие доступные кроссоверы 2023 года: топ-10 авто

В быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов много моделей, которые радуют доступностью. Но теперь появился рейтинг, который позволяет покупателям получить массу преимуществ в автомобиле за свои деньги.

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Эксперты Whatcar назвали лучшие доступные кроссоверы, которые можно купить в 2023 году. Выбрать можно любой из десятки в рейтинге. Список составлен на основе тщательного тестирования, поэтому самая важная работа уже выполнена.

Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:

Volkswagen T-Roc; Ford Puma; Smart #1; Range Rover Evoque; Skoda Karoq; Volkswagen Taigo; Skoda Kamiq; Volkswagen T-Cross; Audi Q2; Toyota Yaris Cross.

Каждая из этих моделей предлагает не только привлекательную цену, но и практичный салон, вместительный багажник, достойное оснащение. Но и здесь есть автомобили, которые выигрывают безоговорочно.

Лидер списка – Volkswagen T-Roc, лучший по всем параметрам. На последних местах – Toyota Yaris Cross и Audi Q2. Японская модель тесновата для задних пассажиров, а Audi дороже своих соперников. Но все равно это очень удачные машины.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных кроссоверах 2023 года. Безотказной работой этих моделей очень довольны владельцы.