С 1 мая на дорогах Украины появятся светофоры с новым цветом вместо зеленого

С 1 мая 2025 г. в Украине начинает действовать новая редакция Государственного стандарта ДСТУ 4092:2024 "Светофоры дорожные". Одно из ключевых изменений – появление изумрудного цвета вместо классического зеленого на новых светофорах.

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Об этом пишет auto24. Однако это не означает, что все старые светофоры будут сразу заменены.

Как в ноябре 2024 года объяснил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, стандарт касается только новых объектов или подлежащих реконструкции. Изумрудную линзу будут устанавливать при повреждении или обновлении светофоров.

Предыдущий стандарт ДСТУ 4092-2002 действовал с 2002 года и его действие прекращается 30 апреля 2025 года. Новый документ - №282, принятый 15 ноября 2024 года - вступает в силу с 1 мая.

Другие изменения, предусмотренные новым стандартом:

Шевронные стрелки на линзах для лучшей видимости;

Велосипедные светофоры с пиктограммами и линзами 100 мм (для бокового размещения) и 200 мм (над проезжей частью);

Совместные велопешеходные светофоры;

Таймеры обратного отсчета времени на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах;

Кнопки вызова и устройства звукового оповещения для людей с нарушением зрения.

Напомним, с 11 апреля в Украине расширилась сеть контроля скорости. С сегодняшнего дня патрульные полицейские начинают работать с приборами TruCAM еще на 25 новых участках дорог и улиц в городах.

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