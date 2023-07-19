Регистрация авто и экзамены ПДД в Украине могут подорожать

В Украине услуги по выдаче водительского удостоверения, регистрации/перерегистрации транспортных средств, сдача теоретического и практического экзаменов ПДД могут подорожать.

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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого. Чиновник отметил, что цены на услуги Главного сервисного центра являются сегодня скорее символическими.

Их не пересматривали с 2008 года. Поэтому даже банковская комиссия за оплату отдельных услуг превышает непосредственно стоимость самой услуги.

Так, регистрация и перерегистрация транспортных средств в Украине сегодня стоит 200 гривен. Выдача водительского удостоверения – 26 грн. Сдача теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством – по 13 гривен за каждый.

Заместитель министра акцентировал внимание на том, что пересмотреть цены на услуги ГСЦ МВД целесообразно для обеспечения возрастающего качества предоставляемых услуг и установления необходимого баланса стоимости и доступности государственных услуг.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о проблемах, с которыми может столкнуться держатель временного водительского удостоверения в Украине. Важно продержаться без нарушений в течение двух лет.