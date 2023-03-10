Пригодятся для каждого авто: 10 лайфхаков, которые упростят жизнь водителя

Для каждого автовладельца его машина – фактически второй дом. И беспорядок там собирается так же быстро и безудержно, как и в доме. Поэтому мелкие лайфхаки, которые помогают организовать пространство и облегчить уборку в авто, могут быть чрезвычайно полезными.

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Издание 5-Minute Crafts собрало десятку таких советов, которые помогут сделать жизнь водителя более комфортной. И пригодятся также и пассажирам.

Насадка для очистки труднодоступных мест

Чтобы сделать плоскую насадку для чистки пылесосом труднодоступных мест в салоне, возьмите втулку от рулона туалетной бумаги. Втулку надо надеть на трубку пылесоса и сжать со свободного края, чтобы образовалась прямая щель. Так можно убрать уголки и промежутки между сиденьями и спинками.

Держатель для телефона из резинки

Если обычную канцелярскую резинку вставить в щели решетки обдува на панели авто, то в петли может быть удобно закреплять смартфон.

Как вывести горячий воздух из машины

Быстро проветрить салон поможет форсированный сквозняк. Чтобы его устроить, опустите стекло пассажирского окна, а затем несколько раз откройте и закройте водительскую дверь. Это поможет охладить салон в жару и, например, избавиться от постороннего запаха.

Как предотвратить запотевание стекла

Убрать лишнюю влагу, которая создает туман на стекле и мешает обзору, помогут пакетики силикагеля. Их можно обнаружить, например, в коробках с обувью. Просто разложите их перед лобовым стеклом и уберите, когда стекло очистится.

Как не поцарапать чужие машины

Чтобы избежать риска поцарапать чужие машины на плотно забитой парковке, можно воспользоваться мягкой липкой лентой. Ею нужно заклеить дверцу по периметру.

Как безопасно заливать масло

Если у вас нет воронки с узким горлышком, чтобы залить в авто свежее масло, воспользуйтесь отверткой. Вставьте ее в отверстие бака металлическим концом и направьте по нему жидкость.

Как быстро почистить руль

Чтобы отчистить руль от крупных загрязнений, как крошки или пыль, можно воспользоваться популярной детской игрушкой – слаймом. Растяните его так, чтобы массой слайма можно было покрыть рулевое колесо. Натяните его на весь диаметр, оставьте на несколько секунд и снимите. Вся грязь пристанет к слайму. Так же можно почистить приборную панель и дверные ручки.

Как организовать место в багажнике

Устройте вешалку для сумок и пакетов в багажнике. Для этого протяните от края к краю веревку. Теперь на нее можно вешать сумки за ручки и они не будут падать во время езды, а вещи из них – рассыпаться.

Как сделать воронку для жидкостей из бутылки

Если вам срочно нужно залить какую-нибудь жидкость в авто, а воронки под рукой нет, можно воспользоваться обычной пластиковой бутылкой. Просто отрежьте у нее дно и вставьте горлышком в соответствующее отверстие. Аккуратно залейте через бутылку бензин, масло или другую жидкость.

Как зафиксировать ручку над сиденьем

Чтобы ручка над сиденьем не висела все время в неудобном сложенном положении, ее можно перевести в горизонтальную плоскость с помощью пластиковых деталей у ее крепления. Одну из них можно приподнять и зафиксировать ручку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как самостоятельно вытащить застрявшую в грязи машину.

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