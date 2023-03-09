Что делать, если авто застряло в грязи: как самостоятельно выбраться

Межсезонье – период не только перемен и обновлений в природе, но и время глубокой грязи на дорогах. Таяние снега, оттепели, дожди приводят к тому, что застрять "по самый бампер" можно где угодно – на бездорожье, на парковке и даже в собственном дворе.

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Часто случается так, что выбираться из грязи водителю приходится самостоятельно. OBOZREVATEL собрал самые действенные советы для подобных форс-мажорных ситуаций.

Что делать, если авто застряло в грязи

Совет №1. Не давите на газ. Не тратьте время на то, чтобы напрасно буксовать на месте. Вы можете усугубить ситуацию – авто застрянет в грязи еще глубже. Как только вы поняли, что застряли, выключайте передачу и идите оценивать масштаб трагедии.

Совет №2. Включайте заднюю. Если вы вовремя выполнили первый совет и ведущие колеса еще не зарылись глубоко в грязи – считайте, вам повезло. Сдайте обратно на 0,5-1м.

Совет №3. Пора толкать. В случае, когда сдать назад не получилось, но авто погрязло неглубоко, зовите пассажиров (если они есть) на помощь и начинайте толкать транспортное средство назад. Эксперты советуют не упустить момент начала буксования, иначе колеса могут застрять еще сильнее.

Совет №4. Разгон. Определите, есть ли возможность набрать разгон по колеям. Важно, чтобы участок грязи впереди не был слишком длинным или глубоким. Можно несколько раз попробовать ехать вперед, останавливаться, сдавать назад, брать разгон и снова двигаться резко вперед.

Совет №5. Выкапывайтесь. Если вы видите, что колеса погрязли настолько, что авто почти лежит порогами в грязи, толкание не поможет. Следует начинать копать. Перед всеми колесами выройте дорожки 0,5-1 м, чтобы по ним набирать разгон.

Совет №5. Выкопаться не удалось. Не всегда есть возможность прорыть тропы. В таком случае советуют приподнять ведущие колеса в вырытых ими лунках. Это можно сделать с помощью домкрата, чтобы затем подложить под колеса доски, ветки, камни и т.п. Двинуться после этого следует максимально плавно.

Совет №6. Поиск трактора. Если есть возможность найти буксир – не теряйте времени. Подойдет не только трактор. Это может быть и внедорожник или грузовик.

Важные нюансы

Эксперты также отметили, что при первых признаках застрявшего авто необходимо выровнять колеса. Несколько спущенные (1,0 – 0,8 бар) колеса могут помочь быстрее выбраться на рыхлой почве. Этот совет не действует в условиях, когда авто уже глубоко зарылось в грязи.

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