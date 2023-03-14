Поможет одна кнопка: как быстро прогреть холодное авто

Несмотря на то, что весна все ближе, ночи все еще холодны и вопрос прогрева салона автомобиля с утра перед дорогой остается актуальным. В современных моделях решить данную проблему можно нажатием всего одной кнопки.

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Как пишет издание Sante Plus, кнопка или переключатель включения контура рециркуляции обычно находится рядом с ручкой управления потоком воздуха в автомобиле. И о ее предназначении догадываются далеко не все водители.

При активации контура специальные заслонки в вентиляционных каналах закрываются, чтобы ограничить поступление наружного воздуха в автомобиль. После этого вентилятор начинает использовать воздух, находящийся в салоне автомобиля, и в зависимости от выбранной температуры может нагревать или охлаждать его. В холодное время это означает, что порции воздуха низкой температуры снаружи не замедляют нагрев салона.

Эту схему управления климатом в салоне разработали, чтобы, например, обезопасить водителя и пассажиров от выхлопных газов стоящего впереди авто. Также она ограничивает попадание внутрь неприятных запахов.

Однако следует помнить, что рециркулятор следует использовать только в течение ограниченного периода времени. Поскольку он перегоняет исключительно внутренний воздух, со временем тот наполняется влагой, которую выдыхают находящиеся в салоне люди, и это может вызвать запотевание окон и сделать атмосферу внутри душной.

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