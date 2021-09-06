Почему украинцы устраивают войны на дорогах и массово гибнут в ДТП: психолог назвал 5 причин

Почему некоторые автомобилисты более склонны к совершению ДТП, чем остальные? Есть как минимум пять серьезных причин для этого. Чаще всего основание для преступлений на дороге следует искать в психологических проблемах самого виновника.

Иногда человек садится за руль, чтобы снять стресс или даже совершить суицид. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал психолог, полиграфолог Дмитрий Петров. Далее приводим его подробный рассказ о психологических причинах ДТП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца публикации).

Несмотря на то, что штрафы за нарушение ПДД высокие, контроль за нарушениями оставляет желать лучшего и никто не заставляет жестко платить, кроме нарушений скоростного режима, зафиксированных камерами, которые работают по всей стране. Но их очень немного.

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Даже если водителя-нарушителя остановила полиция, он понимает, что есть возможность расплатиться коррупционно. Это психологический фактор, хотя и не полностью.

Когда человек знает, что его отмажут, что у него есть "папик" в полиции или он сам народный депутат, или сидит на государственной должности. Таких "героев" среди нарушителей масса. Их психология такова: "Мне все равно, как кто вокруг ездит, мне все равно, что обо мне говорят. В любом случае я отмажусь и останусь цел".

Из-за того, что вся страна коррумпирована, к сожалению, таких случаев очень много.

Это уже чистая психология. Одна из категорий людей, которые садятся за руль своего автомобиля, не важно, в каком состоянии – алкогольного, наркотического опьянения или просто сознательно – превышают скорость. У них сразу наплевательское отношение к окружающим участникам дорожного движения. Эти люди самореализуются таким образом.

"Я никто на работе, от меня никакого толку, я не помогаю людям, но зато у меня есть классная тачка, я сяду в нее, нажму на педаль и я – король!" – думают они.

С этим связана в основном мужская самореализация. Женщины по такому принципу нарушают ПДД крайне редко. Это сугубо мужское – в них заложено стремление к соревновательности, маскулинность, инстинкт убивать мамонта… Таким образом на дорогах они занимаются гонками для самореализации.

У нас нет ни социального, ни экономического лифта и реализовать себя в обществе человеку непросто. К сожалению, в Украине свобода экономического и социального развития пока отстает по сравнению с европейскими странами, США, Канадой. Там есть больше возможностей реализовать себя не на дороге, не за рулем автомобиля.

Молодые парни, которые погоняли по различным эмуляторам. Там ты переходишь с уровня на уровень, и не важно, сколько виртуальных "аварий" ты пережил – ты продолжаешь рулить, у тебя все та же жизнь и все та же машина.

Происходит перенос с цифрового уровня на реальный. Сидя в настоящей машине с настоящим рулем, они представляют, что едут на мониторе.

Это очень опасно. Думаю, такого будет все больше и больше, поскольку цифровой мир и эмуляция реального пространства входит в нашу жизнь с огромной скоростью.

Совершение ДТП может быть способом снятия стресса, но это ситуативно. Для этого должна быть серьезная причина, например, ссора с любимым человеком, потеря работы, финансов и так далее. Перечислять можно очень долго.

Но эмоциональный срыв действительно может привести к тому, что человек совершает ДТП. Вплоть до суицида за рулем. Правда, как правило, ценой и других жизней.