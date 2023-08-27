Почему одно зеркало авто приближает, а второе показывает в уменьшенном виде: что нужно знать новичку

Зеркала в машине – это один из самых важных элементов для безопасной езды. Они помогают вовремя выявить потенциальную опасность во время вождения автомобиля.

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Человек, недавно получивший водительские права, может еще путать разницу и значение зеркал. Поэтому OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Водителю нужно подстраивать зеркала под себя, чтобы поездка была комфортной и безопасной.

Каждое зеркало по своему важное и имеет свое предназначение. Например, зеркало, которое находится возле водителя, дает ему больше информации о дороге. Оно регулируется прямо, чтобы показать расстояния до машин на соседней полосе. Особенно это важно при маневрировании ночью, когда дистанция другой машины точно неизвестна. Водитель видит только фары автомобиля сзади и примерно рассчитывает расстояние от него.

Зеркало внутри салона искажает картинку. Оно немного изогнутое, это дает возможность водителю видеть машины, которые позади за 30-50 метров. В зону контроля попадает только заднее окно. Таким образом, водитель видит дорогу, а не сидящих в машине пассажиров. Через него хорошо видны габариты автомобилей и их скорость.

Правое зеркало предназначено для максимального увеличения обзора дороги. Его делают выпуклым, такая форма искажает объекты и показывает их на большем расстоянии, чем есть на самом деле. Неопытные водители могут начать свой маневр, полагая, что машина еще далеко от них, и это создаст аварийную ситуацию на дороге.

Поэтому вы часто можете увидеть надпись на зеркале, которая предупреждает о том, что отображаемые в них предметы кажутся дальше, чем есть на самом деле.

Ориентировка по зеркалам – это хорошо наработанная привычка, которая даст вам уверенность в управлении автомобилем, главное правильно их отрегулировать.

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