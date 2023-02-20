Почему нельзя заправлять авто до полного бака: в чем опасность

Некоторые водители привыкли заправлять автомобиль до полного бака. Эксперты говорят: если не соблюдать правила, это может навлечь большую опасность.

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Помимо утечки горючего, это может вызвать проблемы с вентиляционной системой бака и нарушить функционирование клапанов. Подробнее о том, почему нельзя заправлять авто до полного бака и стоит ли сцеживать последние капли из заправочного пистолета, читайте в материале OBOZREVATEL.

По словам экспертов, водителям следует отказаться от привычки постоянно заправлять авто до полного бака. Или, по крайней мере, тщательно следить за соблюдением правил безопасности.

Несвоевременно отсоединив пистолет, можно вызвать утечку горючего через горловину. Таким образом, бензин попадет в кузов транспортного средства или на его детали. От малейшей искры, даже от сигареты, автомобиль может мгновенно вспыхнуть.

Также водители часто сцеживают последние капли после того, как подача топлива по системе уже завершилась. Безвредная, не первый взгляд, привычка, может повлечь за собой поломку вентиляционной системы бака и ряда клапанов.

Трубу вентиляции прикрывает гравитационный клапан, защищающий бак от разлива горючего при аварии. Заправляя авто до полного, можно ненароком нарушить функционирование клапанов. За крылом авто находится система дренажа, и стекающее топливо может попасть на проводку, элементы подвески и шланги системы тормозов. Это опять же может привести к возгоранию.

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