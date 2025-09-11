Пикап Chery Himla уже этой осенью дебютирует в Украине: что известно об авто

Официальный дистрибьютор автомобилей CHERY в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" сообщает, что уже этой осенью на украинском рынке дебютирует новый пикап CHERY HIMLA – автомобиль, уверенно сочетающий мощность, мощь и технологичность.

Видео дня

Впервые производитель CHERY представил совершенно новый пикап CHERY HIMLA на мировой премьере на Шанхайском автосалоне Auto Shanghai 2025. Новая модель от CHERY стала настоящей звездой выставки, привлекая внимание своей безудержной внедорожной мощностью и изысканным дизайном.

С габаритами 5 330 мм×1 920 мм×1 865 мм, CHERY HIMLA сочетает смелый вид с функциональным дизайном. Его передняя часть оснащена фарами "Tiger Eye" ("Глаз тигра") на базе светодиодов, каждая из которых содержит 12 высокопроизводительных светодиодных чипов OSRAM, обеспечивая исключительную дальность освещения до 190 метров и ширину светового потока до 33 метров. Независимо от того, движетесь ли вы по ночным сельским дорогам или преодолеваете сложный городской трафик, водители получают превосходную видимость. Еще больше подчеркивает характер модели массивная решетка радиатора, которая не только добавляет агрессивности стилю, но и улучшает теплоотвод – обеспечивая стабильную производительность во время длительных поездок или при интенсивном использовании.

Боковой профиль CHERY HIMLA демонстрирует характерный для пикапа брутальный стиль, одновременно отдавая предпочтение практичности. Выразительные колесные арки обеспечивают эффективную защиту краски при движении по сложным дорогам, тогда как широкие, усиленные стационарные подножки гарантируют безопасный и удобный доступ в салон.

Сзади фонари выделяются узнаваемым дизайном в форме пламени, обеспечивая высокую видимость в темное время суток. Для еще большего удобства интегрированные подножки на заднем бампере и по бокам крышки грузового отсека делают погрузку и разгрузку простой и комфортной.

Грузовой отсек CHERY HIMLA устанавливает новые стандарты практичности благодаря впечатляющим размерам 1 530 мм × 1 620 мм × 515 мм и вместимости 1 276 л, что дает ему заметное преимущество над многими конкурентами в своем сегменте. Для владельцев бизнеса, которым нужно перевозить товары, это пространство легко вместит ежедневные грузы. В то же время любители кемпинга оценят, что он способен комфортно вместить все необходимые вещи – от палаток и спальников до складных столов и стульев, делая подготовку к путешествиям легкой и беззаботной.

CHERY HIMLA с дизельным турбированным двигателем 2,3 л, стандарта Евро-6 будет доступен в двух комплектациях – Comfort (Комфорт) на механической коробке передач (МТ), тогда как комплектация Premium (Премиум) с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач (AT), каждая из которых предлагает оптимальный набор функций для различных потребностей водителей. Пикап CHERY HIMLA отличается 4-дверным рамным кузовом и полным приводом (4WD), что гарантирует уверенную проходимость даже в сложных условиях.

CHERY HIMLA переосмысливает универсальность пикапов, легко переходя от ежедневных поездок к приключениям на природе, от перевозки грузов к активному отдыху. Благодаря практичному дизайну, многофункциональным возможностям и гибким силовым установкам он становится незаменимым партнером как для работы, так и для досуга. С выходом CHERY HIMLA на рынок он готов обеспечить больше пользователей удобными и эффективными решениями для мобильности, устанавливая новый стандарт в сегменте пикапов.

Внешний вид приведен в изображениях для иллюстрации и может отличаться от вида автомобилей, которые будут иметься у официальных дилеров CHERY в Украине. ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ" и официальные дилеры CHERY в Украине оставляют за собой право без предварительного уведомления изменять комплектации, оснащение и технические характеристики автомобилей.