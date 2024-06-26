Официальный дилер Chery в Украине объявил распродажу автомобилей в 2023 году по спецценам

Автомобильный бренд Chery предлагает доступное предложение о покупке нового автомобиля на официальном сайте украинского дилера.

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Об этом говорится в официальном сообщении компании "Си Эй Автомотов", входящем в состав компаний Корпорации "Укравто".

Сообщается, что у официальных дилеров по всей Украине действует окончательная распродажа автомобилей Chery 2023 производства по специальным розничным ценам.

Скидки на автомобили составляют 80 000 гривен, а специальные розничные цены зафиксированы в национальной валюте – гривне.

В компании отметили, что специальные розничные цены с учетом скидок от 560 000 грн до 1 386 000 грн.

Также доступно приобретение в кредит через программу Chery экспресс кредит.

Специальные цены действуют для модельного ряда:

Chery Tiggo 2 Pro на бензиновом двигателе 1,5 л способен обеспечить высокую эффективность, надежность и низкий расход топлива. Автомобиль представлен в двух комплектациях лакшеры и премиум, которые укомплектованы кондиционером, круиз-контролем, камерой заднего вида, 3-х диапазонной регулировкой водительского сиденья, и не только.

Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro с прекрасным набором опций в комплектации – комфорт с безключевым доступом, круиз-контролем и зимним пакетом опций. Забудьте о гарнитурах, держателях и кабелях, Apple CarPlay, Android Auto позволит делать привычные дела, не отвлекаясь от управления вашим авто.

Изысканный 5-дверный SUV Chery Tiggo 7 Pro с турбированным двигателем 1.5 л имеет максимальную мощность 115 кВт, максимальный крутящий момент 230 об/мин. С 5 пассажирами в кроссовере объем багажного отделения составляет 475 л, в случае складывания задних сидений объем багажного отделения может достигать 1500 л. Автомобиль также доступен в двухцветной покраске.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro – 7-местный кроссовер с премиальными опциями на полном приводе с 2,0 л двигателем. Удобный 24.6-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран LCD, захватывающая панорамная крыша и панорамная камера 360°. Для любителей музыки и качественного звучания доступна премиальная акустика Sony. Удобные режимы переключения управления в пути: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грунт, 4х4.

Предложение действует на автомобили Chery 2023 производства до полной распродажи. Можно выбирать доступный кроссовер Chery с доступным актуальным составом на официальном сайте, авто в наличии, или заполнить форму для заказа.

Актуальные цены на автомобили можно уточнить в салонах официальных дилеров или по тел. 0 800 5000 19 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов связи). Актуальные цены с учетом скидки указываются в договорах купли-продажи автомобиля, подписанных с официальным дилером в Украине.