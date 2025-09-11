Объявлены цены на новые модели Jetour в Украине

Официальный дистрибьютор бренда JETOUR в Украине объявляет цены на новые модели, которые вскоре появятся у официальных дилеров.

В линейку входят инновационные и современные модели разного класса – от большого семейного SUV и гибридной версии нового поколения.

Первым в Украине будет доступен JETOUR T1 i-DM – гибридная версия, сочетающая бензиновый турбодвигатель на 1.5л. с 1DHT гибридной коробкой и большой батареей. Благодаря технологии plug-in hybrid этот автомобиль отличается не только высокой динамикой, но и экономичностью и экологичностью. Регулярная цена от 1 630 000 грн до 1 660 000 грн. Актуальные цены, которые будут указаны в договорах купли-продажи, можно узнать в салонах официальных дилеров JETOUR.

Флагманом модельной линейки городских кроссоверов JETOUR станет X90PLUS – большой 7-ми вместительный SUV, который сочетает просторный салон, современные мультимедийные технологии и высокий уровень комфорта. X90PLUS разработан для больших семей и дальних путешествий, ведь обеспечивает максимум пространства, безопасности и удобства для всех пассажиров. Модель оснащена мощным бензиновым турбированным двигателем 2.0 TGDI в паре с 8-ти ступенчатой автоматической коробкой на полном приводе (4WD), мощностью 245 л.с. Регулярная цена составляет 1 490 000 грн. Актуальные цены, которые будут указаны в договорах купли-продажи, можно узнать в салонах официальных дилеров JETOUR

Выход моделей JETOUR T1-iDMи X90PLUS на украинский рынок открывает новую страницу для бренда, ведь теперь клиенты смогут выбрать автомобиль под любые потребности – от компактного городского кроссовера до мощного гибрида и большого семейного SUV.

Заказать автомобили и получить необходимую консультацию можно в сети официальных дилеров JETOUR в Украине.