Nissan снял с продажи свою самую дешевую модель

Nissan Micra сняли с продажи в Европе. Это самая дешевая модель японского бренда на глобальном рынке, за которую просили от 22 000 долларов. Теперь машину заменят преемником.

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Об этом сообщает L’argus. Nissan Micra покинул конвейер во французской коммуне Флен-Сюр-Сена, где создано совместное производство с Renault. С июля дешевый Nissan больше не доступен европейским покупателям.

Актуальное поколение модели появилось в 2017 году. Окончание его жизненного срока совпало с планами по модернизации завода. В 2024 году предприятие переоборудуют для производства новых электромобилей Renault.

Следующая Micra, которая появится в 2025 году, будет родственником одной из таких моделей. Но сборку наладят на другом французском заводе. По данным французских журналистов, компактный автомобиль получит несколько вариантов мощностью 125 и 150 л.с.

Покупателям предложат модификации с батарейными блоками разной емкости – 45 и 52 кВтч. Запас хода более 300 км они, скорее всего, не обеспечат, но модель в первую очередь будет настроена на городскую эксплуатацию, где большие расстояния не так важны.

OBOZREVATEL уже рассказывал о Ford Fiesta из того же сегмента, производство которой уже остановили. В будущем на смену также придет электрокар.