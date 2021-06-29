Знаменитое лондонское такси переделали в дом на колесах

Британская компания LEVC (London Electric Vehicle Company), которая известна знаменитыми на весь мир лондонскими такси, представила проект кемпера. Дебют модели e-Camper состоится в конце нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания LEVC входит в состав многонационального холдинга Geely. В прошлом году она расширила ассортимент гибридных машин за счет коммерческой модели VN5, которая внешне напоминает лондонское такси, но вместо пассажирского салона предлагает вместительный грузовой отсек объемом 5 м3.

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Следующим шагом по расширению ассортимента моделей станет кемпер, созданный на базе фургона. e-Camper от модели VN5 унаследует аналогичную агрегатную базу и характерный узнаваемый дизайн. От фургона новинка будет отличаться наличием остекления по периметру кузова, а также подъемной крышей-палаткой. Салон оснащен кухонной мебелью с электроплитой, двуспальным диваном, складным столом, стильной мебелью, а также передними креслами, которые можно развернуть на 180 градусов.

Новинка использует гибридный силовой агрегат eCity. Он состоит из тягового 110-киловаттного (150 л.с.) электромотора Siemens, литий-ионной батареи LG Chem емкостью 31 кВтч и 3-цилиндрового 1,5-литрового бензинового мотора Volvo, который выполняет функцию бензогенератора. На электротяге автомобиль способен преодолеть 98 км, а суммарный пробег достигает 489 км.

Стоимость LEVC e-Camper будет стартовать с 73 тысяч евро без учета налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания Sutton Bespoke, которая занимается кастомизацией спортивных и эксклюзивных авто, представила проект роскошного такси. Основой послужил новый "лондонский кэб" LEVC TX.