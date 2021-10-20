ЗАЗ готовится к выпуску нового кроссовера 'Одесса': фото и характеристики

Автоконцерн "ЗАЗ" (Запорожский автомобилестроительный завод) в конце 2022 года якобы начнет выпускать новый кроссовер с названием "Одесса". Его цена будет стартовать от 550 тысяч гривен.

Об этом пишет издание auto.today. Как отмечается, по информации, которая появилась в сети, основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Его с 2018 года выпускает FAW Group.

В материале подчеркнули, что информация про кроссовер официально не подтверждена, но как пишут в сети, авто будет иметь современный стильный дизайн.

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База для "Одессы" – FAW Besturn T77 – впереди оснащена массивной решеткой радиатора, имеет светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов. В салоне кроссовера есть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.

Как отмечается, кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод планирует собрать 10 000 автомобилей. Это будут автомобили Renault, с которыми предприятие ранее заключило соглашение.