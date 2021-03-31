Xiaomi инвестирует в производство электромобилей $10 миллиардов

Китайский производитель электроники Xiaomi официально объявил о начале строительства электромобилей. За 10 лет компания инвестирует в это 10 миллиардов долларов.

За это будет отвечать дочерний филиал компании, в которую сначала инвестируют 1,5 миллиарда долларов. Генеральный директор бренда Лэй Цзюнь будет лично курировать сегмент электрокаров. Об этом сообщили в Xiaomi.

Цзюнь рассказал, что команда компании решала пойти на такой шаг последних 75 дней. За это время они тщательно исследовать промышленность электромобилей, провели 85 встреч с более чем 200 экспертами отрасли, четыре внутренних дебатов и две встречи правления.

В своем внутреннем письме к сотрудникам гендиректор заявил, что Xiaomi имеет четкие и уникальные преимущества в производстве автомобилей. Он отметил, что их многочисленные технологии можно применять к интеллектуальным электрическим автомобилям и опыт в работе с интернетом и технологиями поможет им в этом. Кроме того, "Xiaomi имеет большие денежные ресурсы, которые позволяют им уверенно инвестировать".

"Вступление в этот бизнес является естественным выбором для нас, поскольку мы расширяем свою разумную экосистему AIoT и выполняем нашу миссию – позволить всем людям наслаждаться лучшей жизнью благодаря инновационным технологиям", – сказал Лей Цзюнь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, первый автомобиль Xiaomi может выйти в 2023 году. Сообщалось, что они будут собираться на одном из заводов китайского автопроизводителя Great Wall.