Xiaomi інвестує у виробництво електромобілів $10 мільярдів

Китайський виробник електроніки Xiaomi офіційно оголосив про початок будівництва електромобілів. За 10 років компанія інвестує в це 10 мільярдів доларів.

За це відповідатиме дочірня філія компанії, в яку спочатку інвестують 1,5 мільярди доларів. Генеральний директор бренду Лей Цзюнь буде особисто курувати сегмент електрокарів. Про це повідомили у Xiaomi.

Цзюнь розповів, що команда компанії вирішувала піти на такий крок останніх 75 днів. За цей час вони ретельно досліджувати промисловість електромобілів, провели 85 зустрічей з понад 200 експертами галузі, чотири внутрішні дебати та дві зустрічі правління.

У своєму внутрішньому листі до співробітників гендиректор заявив, що Xiaomi має чіткі та унікальні переваги у виробництві автомобілів. Він зазначив, що їх численні технології можна застосовувати до інтелектуальних електричних автомобілів і їх досвід у роботі з інтернетом та технологіями допоможе їм у цьому. Крім того, "Xiaomi має великі грошові ресурси, які дозволяють їм впевнено інвестувати".

"Вступ до цього бізнесу є природним вибором для нас, оскільки ми розширюємо свою розумну екосистему AIoT і виконуємо нашу місію – дозволити всім людям насолоджуватися кращим життям завдяки інноваційним технологіям", – сказав Лей Цзюнь.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, перший автомобіль Xiaomi може вийти у 2023 році. Повідомлялося, що вони будуть збиратися на одному із заводів китайського автовиробника Great Wall.