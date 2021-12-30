ВСУ получат современные РСЗО 'Ураган' на шасси Tatra. Видео

Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" получило партию шасси Tatra. Они будут использоваться для производства новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня "Ураган".

Об этом рассказывает Defense Express. Первая партия из 16 машин была принята специалистами государственной компании "Укрспецэкспорт" у чешского производителя Excalibur Army и поступают на предприятие для производства РСЗО.

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Новые комплексы будут использовать шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8. Эти шасси были специально доработаны чешской компанией Excalibur Army под требования украинской армии.

Шасси, прибывшие на "Шепетовский ремонтный завод", отличаются от базовой версии бронированной кабиной, защищающей расчет от пуль и осколков. Также она оснащена местами для крепления радиостанций и личного оружия бойцов. Вместо полуавтоматической коробки от Tatra была установлена АКП Allison с возможностью буксировки.

Еще одной особенностью стал автономный двигатель, позволяющий экономить ресурс основного дизельного мотора мощностью 300 кВт и максимальным крутящим моментом в 2100 Нм.

Стоит отметить, что шасси Tatra были выбраны Минобороны в качестве унифицированного решения для всех тяжелых артиллерийских, реактивных, ракетных и ряда вспомогательных систем. Это стало возможным благодаря тому, что шасси T815-7 8х8 имеет грузоподъемность до 24,5 т.

В частности, на этом шасси уже размещен береговой комплекс "Нептун" и мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У". Также именно Tatra должна стать платформой для высокоточной ракетной системы "Ольха", которая сейчас размещается на шасси МАЗ-7310. Кроме того, именно шасси Tatra от Excalibur Army используется в САУ Dana-M2.

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