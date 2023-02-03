Возрожденный бренд Bizzarrini готовит гиперкар Giotto

Итальянская компания Bizzarrini, возрожденная несколько лет назад, готовит новый проект – гиперкар Giotto. В создании новинки принимает участие знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро, который работал над спорткаром 5300 GT в ателье Bertone 60 лет назад.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В прошлом году компания Bizzarrini представила проект новой спортивной модели 5300 GT Revival. Следующим в планах руководства станет мощный гиперкар с мотором V12.

Новинка получила имя Giotto в честь талантливого инженера и конструктора Джотто Биззаррини. В свое время он принимал участие в создании таких легендарных автомобилей, как Ferrari 250 GT SWB и 250 GTO, спроектировал 12-цилиндровый двигатель Lamborghini, а затем основал собственную фирму по выпуску спортивных автомобилей, которая существовала с 1964 по 1969 год.

В 2020 году компанию возродили, а первым ее детищем стал ремейк классической модели 60-х, получивший имя 5300 GT Revival. Теперь компания намерена построить собственную модель, которая смогла бы конкурировать с лучшими образцами современного автопрома. Для реализации амбициозного проекта пригласили известных дизайнеров отца и сына Джуджаро.

В компании Bizzarrini обещают раскрыть первые подробности о технической составляющей будущего гиперкара еще в этом году. Пока известно, что машина получит атмосферный 12-цилиндровый бензиновый мотор, который будет работать в паре с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Разработкой шасси и силового агрегата занимается главный инженер Bizzarrini Крис Порритт, ранее работавший с такими брендами, как Aston Martin, Tesla и Rimac.

Тесты прототипов запланированы на будущий год, а презентация модели по всей видимости пройдет в 2025 году на одном из престижных автомобильных фестивалей. Ориентировочная стоимость суперкара от Bizzarrini ожидается на уровне $2,5 млн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bertone презентовала гиперкар работающий на мусоре. Двигатель автомобиля работает на синтетическом топливе, получаемом из пластиковых отходов.