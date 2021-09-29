Volvo и Aurora показали прототип магистрального тягача с автопилотом

Шведская компания Volvo Trucks, которая является вторым в мире производителем магистральных тягачей, объединила усилия с американской Aurora Innovation – компанией, специализирующейся в области создания автомобилей с автономным управлением. Детищем совместного проекта стал прототип беспилотного тягача Volvo VNL 760.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На фоне топливного кризиса, который разгорелся в Великобритании из-за нехватки водителей-дальнобойщиков, очень перспективным выглядит совместный проект Volvo и Aurora. Прототип на базе тяжелого магистрального тягача Volvo способен в полностью автономном режиме совершать перевозки на большие расстояния.

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Автомобиль снабжен полным комплектом радаров, камер и датчиков, позволяющих передвигаться по магистралям без помощи водителя.

Специалисты обеих компаний в ближайшие месяцы проведут серию тестов и испытаний оборудования для автономного управления грузовиком на закрытом полигоне. Кроме того, будут определены конкретных регионы и маршруты в США, которые станут базовыми для испытаний на обычных дорогах.

Эта работа проводится в рамках подготовки к будущему производству грузовых автомобилей с автопилотом на заводе Volvo Trucks в Нью-Ривер-Вэлли в Дублине, штат Вирджиния. Пока неизвестно, когда это произойдет, но в Aurora убеждены, что автономные тягачи могут появиться на дорогах уже в 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический грузовик Volvo проехал больше 1000 км.