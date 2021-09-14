Электрогрузовик Volvo проехал больше 1000 км

На закрытом полигоне в Германии Volvo FH установил рекорд пробега для электрических грузовиков. За 23 часа автомобиль смог преодолеть без подзарядки 1099 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Двухосный грузовой фургон Volvo FH на электротяге подготовлен компанией Futuricum, которая специализируется на трансформации коммерческой техники в электромобили. Автомобиль получил дополнительный аэродинамический обвес, 680-сильный электромотор и тяговые батареи суммарной емкостью 680 кВтч.

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Рекорд был установлен на полигоне компании Continental в пригороде Ганновера, а машина была "обута" в шины Continental EfficientPro с низким коэффициентом качения. Средняя скорость составила 50 км/ч, а расход электроэнергии – 58 кВтч. Грузовик был без полезной нагрузки, а его собственная масса составляла 15,5 тонн.

За почти 23 часа автомобиль преодолел 392 круга длиной 2,8 км, а общая дистанция заезда составила 1097,6 км. В реальных дорожных условиях компания Futuricum гарантирует запас хода от 400 до 500 км в зависимости от емкости используемых батарей. На выбор покупатели могут заказать версию на 680 кВтч (4х170 кВтч) или 900 кВтч (4х225 кВтч). На скоростной зарядной станции мощностью 150 кВт на восполнение энергии батарей до 80% в первом случае потребуется 3 часа, а во втором – 4 часа.

Электрические версии грузовиков Volvo, переделанные компанией Futuricum, уже активно используются в нескольких странах Европы. В частности, в рекордном заезде использовался автомобиль, который эксплуатирует в Швейцарии логистическая компания DPD Switzerland.

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