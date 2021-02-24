Совсем скоро Volkswagen выпустит специальную версию Golf GTI к 45-й годовщине автомобиля. Модели сделают косметические доработки.

Судя по шпионским изображениям, Volkswagen Golf GTI Edition 45 получит свежий набор легкосплавных колесных дисков, новый передний сплиттер, черный спойлер и наклейками на двери с надписью "45". Сзади также есть новый диффузор с большой выхлопной системой с двумя выходами. Об этом сообщает Autoexpress.

В салоне ожидается новый спортивный руль и новая пара спортивных сидений. Информационно-развлекательная система может иметь уникальную графику.

Юбилейное авто может получить двигатель от Golf GTI. У него 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, который развивает 242 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

Также есть вариант, что новинка получит 295-сильный двигатель от Golf GTI Clubsport с легкими модификациями или от Golf R на 316 л.с. и полным приводом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети создали изображение с возможным видом нового Volkswagen Passat B9. Художники и журналисты считают, что модель приобретет черты в духе нового Golf 8 и электромобиля ID.3, но сохранит свой фирменный вид.