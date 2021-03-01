Volkswagen выпустит беспилотный электроминивэн, который создадут на базе ID. BUZZ. Компания показала первые эскизы модели.

Автомобиль начнут тестировать в Германии уже в 2021 году. Выпустить же его планируют в 2025 году. Беспилотник будет иметь систему самоуправления от Argo AI. Об этом рассказали в Volkswagen.

"В этом году мы впервые проводим полевые испытания в Германии, в которых система самоуправления от Argo AI будет использована в версии будущего ID. BUZZ от Volkswagen Commercial Vehicles. В середине этого десятилетия наши клиенты смогут быть доставленными к месту назначения в выбранных городах с помощью автономных транспортных средств", – заявил руководитель отдела автономного вождения Кристиан Сэнгер.

В рамках сотрудничества Ford Motor Company и Volkswagen Commercial Vehicles вкладывали одинаковые средства в Argo AI – компанию, специализирующуюся на программных платформах для автономного вождения. В дополнение к инвестициям в размере одного миллиарда долларов США, Volkswagen также привлек свою дочернюю компанию AID к Argo AI.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen выпустит специальную версию Golf GTI до 45-й годовщины автомобиля. Модель получит новый набор легкосплавных колесных дисков, передний сплиттер и черный спойлер. Сзади установят обновленный диффузор с большим выхлопной системой с двумя выходами.