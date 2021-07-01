Volkswagen презентовал новый Polo GTI

Немецкий концерн Volkswagen продолжает плановое обновление модельного ряда. После премьеры нового Polo пришел черед спортивной версии GTI.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Внешне новый Polo GTI легко узнать по совершенно иному переднему бамперу. В него имплантированы по два светодиодных элемента с каждой стороны. Они выполняют функции "противотуманок" и поворотного света. В стандартное оснащение GTI вошли матричные фары IQ.Light, а облицовку радиатора украсили светодиодной полоской, объединившей фары и фирменную эмблему.

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Под капотом GTI располагается форсированній до 207 л.с. (+7 л.с.) турбомотор 2.0 TSI. Крутящий момент не изменился и составляет 320 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, а вот любители самостоятельно выбирать передачу лишились такой возможности. Отныне 6-ступенчатая МКП для модели недоступна. Но, как говорится, нет худа без добра. С новой КП динамика разгоня улучшилась до 6,5 с (-0,2 с), а максимальная скорость выросла до 240 км/ч (+2 км/ч).

Помимо модернизированного мотора автомобиль получил более жесткую спортивную подвеску, позволившую уменьшить клиренс на 15 мм. На выбор покупателям будет предложены 17- и 18-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

В богатую комплектацию Polo GTI вошли полностью цифровая приборная панель с 10,25-дюймовой шкалой приборов, а сенсорный экран инфо-развлекательной системы в зависимости от пожеланий клиента будет диагональю 8 или 9,5 дюймов. Кроме того, на центральной консоли появился сенсорный блок управление климатом в салоне.

Еще одной полезной опцией стал автопилот IQ.Drive Travel Assist второго уровня, работающий в диапазоне скоростей от 0 до 210 км/ч. Он включает адаптивный круиз контроль, систему поддержания рядности, чтения дорожных знаков, а также способен ориентироваться на сложных дорожных развязках, в том числе с круговым движением.

У европейских дилеров обновленный хэтчбек Volkswagen Polo GTI ожидается осенью. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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