Volkswagen презентовал новую версию кроссовера Tiguan

Немецкий концерн Volkswagen подготовил для поклонников кроссовера Tiguan новую версию Urban Sport. Для новинки будут предложены 9 различных силовых агрегатов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внешне автомобиль отличается яркой окраской с контрастными черными декоративными элементами. Кроме того, он получил расширенную комплектацию.

Автомобиль получил бамперы в цвет кузова с черными глянцевыми вставками, хром-пакет, черный задний спойлер увеличенного размера, рейлинги, 18-дюймовые диски Sebring и корпусы зеркал черного цвета.

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В салоне появились хромированные накладки на порогах с подсветкой, стальные накладки на педалях и площадке для отдыха левой ноги. Для пассажиров предложены новые комфортабельные сидения с поясничной поддержкой и комбинированной отделкой с контрастной красной прострочкой. Дополняют картину тонированные стекла.

Также в активе новинки – рулевой механизм с переменным передаточным отношением, как у версии R-Line, спортивные настройки шасси, светодиодные адаптивные фары LED Light Assist, система Lane Assist цифровое радио, 3-зонный климат-контроль Air Care Climatronic с активным фильтром и другие опции.

За доплату (1995 евро) можно добавить проекционный дисплей, аудиосистему Harman Kardon с 16-канальным усилителем, 8-ю динамиками и сабвуфером общей мощностью 480 ватт. Также в списке опций есть матричные светодиодные фары с ДХО и поворотными огнями, динамической регулировкой света и другими функциональными возможностями.

Стоимость в Германии стартует с отметки 33125 евро с учетом местных налогов за версию Tiguan со 130-сильным бензиновым турбомотором 1.5 TSI. Начальной версией для поклонников дизельных машин является версия Tiguan 2.0 TDI мощностью 122 л.с., за которую просят от 35475 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила новое поколение модели Polo GTI. Новинка получила более мощный мотор, а также 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию DSG.