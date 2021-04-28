Volkswagen построит в Китае завод по выпуску электромобилей

Немецкий концерн анонсировал планы по строительству в Китае завода по производству электромобилей.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Volkswagen Group China начала строительство нового завода в провинции Аньхой. Он будет выпускать автомобили на электрической архитектуре MEB, которая уже используется в моделях семейства ID.

После завершения строительства заводов в Антинге (SAIC VW) и Фошане (FAW-VW) завод Volkswagen Anhui станет третьим предприятием концерна по производству электромобилей в Китае и с первого дня будет использовать экологически чистую энергию. Завод должен быть завершен в середине 2022 года, а запуск производства запланирован на вторую половину 2023 года. К 2025 году Volkswagen Group China планирует выпускать до 1,5 млн электромобилей.

Volkswagen Anhui создается на основе бывшего производственного комплекса компании JAC. Помимо имеющихся цехов здесь будет построен совершенно новый кузовной цех площадью примерно 141000 м2, а общая площадь предприятия составляет около 500000 м2. Также в этом районе планируется построить индустриальный парк поставщиков аккумуляторов и других компонентов.

К 2025 году в компании будет работать около 500 сотрудников, которые будут заниматься исследованиями и инновационными технологиями. Сочетая под одной крышей НИОКР, контроль качества, производство и тестирование, комплекс Volkswagen Anhui обеспечит концерну более быстрый вывод на рынок новых электромобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2022 году электрокары Volkswagen начнут оснащать двусторонней зарядкой.