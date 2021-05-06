Volkswagen показал новые изображения Т7 Multivan

Немецкая компания Volkswagen продолжает раскрывать секреты нового поколения модели T7 Multivan, презентация которого состоится летом нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В модельной гамме коммерческого подразделения компании Volkswagen модель Multivan занимает очень важное место. Поэтому не удивительно, что премьере новой генерации культового семейства уделяется так много внимания.

Среди интересных решений новинки – широкая светодиодная подсветка на передней панели кузова и большой панорамный люк в крыше.

Кроме того, большую работу провели инженеры и дизайнеры интерьера. В частности, привычный рычаг переключения передач изменили компактным джойстиком, что позволило увеличить и без того большое расстояние между передними сиденьями. Технология shift-by-wire предусматривает электронное управление трансмиссией. Это стало возможным благодаря тому, что Multivan отныне будет оснащаться только роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DSG).

Переключатель DSG расположен на одном уровне с 10-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Также в автомобиле больше нет традиционного "ручника", который сменила клавиша электронного стояночного тормоза. В качестве опции для новинки предлагается система кругового обзора Area View, которая значительно облегчает парковку и маневрирование. К услугам пассажиров будут предложены и другие опции, например, передвижной складной столик, а также компактный дорожный холодильник, который будет весьма кстати в дальней поездке или вылазке на природу большой компанией.

От используемого ранее трехместного дивана третьего ряда решено было отказаться. Новый Multivan будет оснащаться исключительно индивидуальными креслами, которые легко складываются или удаляются из салона, чтобы обеспечить пространство для крупного багажа или спортинвентаря. Это позволит быстро трансформировать салон с учетом потребностей пользователей.

Для новинки будет предложена широкая гамма силовых агрегатов, которые уже используются на других моделях бренда. Больше подробностей о новинки мы узнаем совсем скоро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европе стартовали продажи юбилейной версии "заряженного" хэтчбека Volkswagen Golf GTI нового поколения. Новинка получила имя Clubsport 45.