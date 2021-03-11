Volkswagen готовит свой самый большой кроссовер Talagon

Volkswagen Talagon представляют уже в апреле 2021 года. По размерам он превзойдет крупнейший кроссовер компании Teramont.

Talagon – это серийная версия шоу-кара Volkswagen SMV Concept, показанный еще в 2019 году. От него новинка почти не отличается. Эта модель – это функциональный аналог Teramont. Об этом сообщает сайт autohome.com.cn.

У автомобилей одинаковое шасси и колесная база в 2980 мм. Если сравнивать размеры обоих машин, то у Talagon длина 5152 мм против 5039 мм, ширина – 2002 мм вместо 1989 мм, высота – 1795 мм против 1773 мм. Официальной информации по трехрядному салону еще нет, но, скорее всего, он все-таки будет.

Также от Teramont новинка получит турбомотор 2.0 TSI, который выдает 186 лошадиных сил и имеет передний привод. Кроме того, есть агрегат на 220 л.с. с полноприводной трансмиссией. Вероятно, также будет доступен двигатель V6 2.5 TSI, потому что должна быть спортивная версия R-Line.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen представит кроссовер ID.6, который также будет иметь три ряда сидений. И он тоже будет большим по размерам: длина – 4876 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2965 мм.