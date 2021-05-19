Volkswagen Beetle превратили в дом на колесах

Американец Ллойд Смит превратил Volkswagen Beetle 1969 года на дом на колесах. Его особенность в том, что он недорогой и его можно поместить в обычном гараже.

В 1970-х в штате Калифорния, США, VW запустил рекламу набора Super Bugger, который предлагал переоборудование классического "Жука" на крохотный кемпер. Увидев в 1977 году это объявление, мужчина решил создать из своей машины автодом. Об этом сообщает Motor1.

Единственное, что внешне все еще выглядит как оригинальный Beetle – это капот, который функционирует, как пространство для хранения. Остальное – это старомодный небольшой кемпер.

Интерьер прямо с 1970-х. Пол покрыт коричнево-бежевым ковром. На стенах деревянная вагонка, а шторы покрыты узорами, которые так любили в те времена. В потолке можно открыть небольшой люк, который позволит немного провентилировать салон.

Также в салоне есть крошечная раковина и варочная поверхность. Нет изысканной информационно-развлекательной системы, но за развлечения отвечает AM/FM радио. Здесь можно спать двум людям, но это будет немного тесно.

Этот Super Bugger имеет 1,6-литровый двигатель от Super Beetle 1973 года. Мощность проходит через четырехступенчатую механику. Модифицированная подвеска поддерживает дополнительный вес кемпера.

Недавно компания Mecum продала этот Super Bugger на аукционе за 19 800 долларов. Такая стоимость имеет смысл из-за этого его редкости и функциональности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Crosscamp превратила минивэн Opel Zafira на кемпер.