Во Вьетнаме Ferrari 488 GTB используют для продажи арбузов

Во Вьетнаме в полностью самодельном Ferrari 488 GTB начали продавать арбузы. Автомобиль построили за несколько месяцев и потратили на него 1000 долларов США.

Этот автомобиль известен как в своей родной стране Вьетнам, так и во всем мире благодаря вирусному видео c его дебютом. Это творение местной команды NHET TV, которая изготовляла копии мотоциклов и автомобилей из картона. Затем они занялись суперкаром, и их Ferrari выделился благодаря стальному каркасу с большим количеством стеклопластика и композитного клея. Об этом сообщает сайт autoevolution (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Эта Ferrari далеко не убедительна копия, но тем не менее впечатляет. Учитывая, что в нее помещается большое количество дынь. В авто установлен очень маленький двигатель с воздушным охлаждением, который якобы способен разогнать его до максимальной скорости 60 км/ч. Это еще не проверено, но именно поэтому машина звучит как газонокосилка.

В 30-минутном видео, в котором показано авто, рассказывают о двух парнях, которые осознали, что не могут продать все свои арбузы, поэтому они придумали поместить их внутрь машины и перевезти в лучшее место. Продавать с Ferrari действительно оказалось неплохим маркетинговым ходом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на гоночную Ferrari превратили старый ЗАЗ-968, который получил полностью новый кузов, большой спойлер, но сохранил двигатель на 42 л. с.