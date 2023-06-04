Во Львове прошел благотворительный ретро фестиваль Leopolis Grand Prix

3 июня во Львове прошел долгожданный технический фестиваль Leopolis Grand Prix. В празднике приняли участие более сотни раритетных автомобилей частных владельцев и известных клубов ретро техники.

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Команда АвтоОбоза посетила фестиваль Leopolis Grand Prix Festival, который проходил во Львове. В этом году после долгой паузы в город Льва собрались ценители старинной техники со всей Украины. Важно, что в этом году фестиваль благотворительный и собирал средства на реанимобиль для медиков-добровольцев из Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова и для нужд ВСУ.

В фестивале приняли участие многочисленные владельцы ретро-техники и клубы. Организатором традиционно выступил автофан клуб "Заз-Казак". Достаточно интересную экспозицию подготовил Украинский военно-исторический музей, который представил уникальную военную технику времен Второй мировой войны – скорую помощь Dodge WC54, внедорожник Willys MB и невероятно редкий полноприводный ГАЗ-61-73, аналогов которого в Украине не имеет.

Также посетители могли увидеть ретро авто и мототехнику разных лет выпуска и разных производителей. Самым старым экспонатом был легендарный Ford T начала прошлого века. В экспозиции было несколько тщательно восстановлено до оригинального состояния Mercedes-Benz 30-х годов, советский "Москвич" с деревянным кузовом из 50-х, а также аутентичная ГАЗ-21Р "Волга", получившая приз фестиваля Old Car Land 2021 в номинации "лучшая реставрация отечественного автомобиля". Участие в Leopolis Grand Prix Festival приняли не только отечественные ретро-фаны, но и наши друзья из других стран, например, из Германии и стран Балтии.

На отдельной площадке можно было увидеть интересные старинные мотоциклы как известных, так уже не существующих брендов. Также поддержать фестиваль приехали байкеры из нескольких украинских клубов.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Киеве фаны ретро провели слет по случаю Дня автомобилиста.