Внедорожник Ford Expedition подвергли обновлению

Американская компания Ford провела плановое обновление своего полноразмерного внедорожника Expedition. Новинка стала мощнее, функциональнее, а также получила off-road-версию Timberline.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка призвана создать серьезную конкуренцию аналогам и для этого у нее есть много интересных инноваций.

Важным новшеством стало появление "внедорожной" версии Timberline. Она имеет самый большой среди серийных машин дорожный просвет в 269 мм. Для сравнения у Jeep Wagoneer клиренс на 15 мм меньше. Также новинка отличается расширенной колеей, "зубастыми" 33-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler на 18-дюймовых дисках, мощная защита двигателя и трансмиссии от пикапа Ford F-150 Raptor, а также уникальная "фордовская" система Trail Turn Assist, которая подтормаживает на бездорожье одно из задних колесо при повороте, чтобы уменьшить его радиус. Ее позаимствовали у модели Bronco. А окончательно "добить" конкурентов поможет самый мощный в классе мотор EcoBoost V6 3.5, который за счет модернизации турбонаддува имеет отдачу 446 л.с. и 691 Нм.

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Помимо Timberline он предлагается для еще одной новую версии – Stealth Edition Performance Package. Она отличается от собратьев по семейству спортивными настройками подвески, 22-дюймовыми дисками и стильным черным декором.

Базовую версию внедорожника нельзя назвать маломощной. В ее активе аналогичный V6, но с более скромными параметрами – 385 л.с. и 637 Нм. Все версии моторов работают в паре с 10-ступенчатым "автоматом". Покупатели могут выбирать между задним или полным приводом с демультипликатором. В последнем случае передний мост подключается с помощью муфты, а в качестве опции можно заказать блокировку заднего межколесного дифференциала.

Не меньше изменений можно обнаружить в салоне. Помимо новых цветов и материалов отделки специалисты Ford занялись "диджитализацией". В базовой версии установили инфо-развлекательную систему SYNC 4 c 12-дюймовым экраном, а в качестве опции предлагается вертикальный "планшет" SYNC 4А с дисплеем на 15,5 дюймов, который отвечает в том числе за управление климат-контролем. Медиасистема имеет расширенный функционал и может обновляться "по воздуху". Цифровая 12,4-дюймовая шкала приборов доступна за дополнительную плату.

Для топовой комплектации Platinum предлагается система полуавтоматического управления Ford BlueCruise. Она включает адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического старта после остановки, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Первые серийные образцы обновленного Expedition начнут сходит с завода компании в штате Кентукки уже в ближайшее время, но у дилеров новинка появится в начале года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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