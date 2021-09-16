Ford представил обновленное семейство Fiesta. Видео

Компания Ford провела фейслифтинг и модернизацию хэтчбека Fiesta. Автомобиль выделяется привлекательным внешним обликом, а в салоне появился цифровой кокпит.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка представлена в нескольких версиях, включая спортивные ST и ST-Line, "кроссоверную" Active, а также коммерческую модификацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Седьмое поколение Ford Fiesta было представлено в 2017, получила ряд обновлений в 2020-м, включая "мягкий" гибридный вариант мотора EcoBoost, расширенный функционал мультимедийной система и системы безопасности. В этом году в компании провели глобальный рестайлинг Fiesta, чтобы повысить его привлекательность на фоне основных конкурентов – VW Polo, Toyota Yaris, Renault Clio, Peugeot 208 и т.д.

Новинку можно узнать по видоизмененным бамперам, облицовке радиатора, которая у каждой версии имеет собственный рисунок. В частности, версии Trend и Titanium обильно украшены хромом, спортивные ST и ST-line получили красные декоративные элементы, а версия Active отличается защитным обвесом по периметру кузова и вставками в бамперах.

Новые светодиодные фары теперь входят в базовую комплектацию, а в качестве опции можно заказать адаптивные матричные фары Matrix LED. Кроме того, для новинки разработали два новых цвета Boundless Blue и Beautiful Berry, а также широкую палитру 17- и 18-дюймовых колесных дисков.

В салоне появился полностью цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном шкалы приборов, а за развлекательные и вспомогательные функции отвечает обновленная система SYNC 3 с навигацией, голосовым управлением, функцией контроля за пассажирами сзади и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

С помощью приложения FordPass Connect на смартфоне владелец может дистанционно запустить двигатель, открыть/закрыть авто или получить данные о машине. Также на центральной консоли появилась беспроводная зарядка, а меломаны смогут заказать опционную аудиосистему B&O Sound System с 10-ю динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем мощностью 575 ватт.

Новая система Wrong Way Alert визуально и с помощью звуковой сигнализации предупредит при въезде под знак "Движение запрещено". Также в комплекс безопасности ADAS вошли адаптивный круиз контроль с функцией Stop & Go, система контроля за слепыми зонами и предупреждения о перекрестном движении сзади, система поддержания движения в полосе, ассистент парковки и распознавания знаков.

Широкая гамма моторов представлена бензиновым турбированным мотором 1.0 EcoBoost мощностью 100 л.с., а также его "мягкой" гибридной версией 1.0 EcoBoost Hybrid с 48-вольтным стартер-генератором BISG, которая доступна в двух вариантах мощности – 125 и 155 л.с. Покупатели смогут выбирать между 6-ступечнатой "механикой" или 7-ступенчатым "роботом" Powershift с двумя сцеплениями.

Для версии ST подготовили модернизированный турбомотор EcoBoost объемом 1,5 л. Он развивает мощность 200 л.с., а крутящий момент увеличили с 290 до 320 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая МКП. Реализовать потенциал силового агрегата помогает опциональный дифференциал ограниченного трения Quaife. Хот-хэтч разгоняется до первой "сотни" за 6,5 с.

Помимо спортивного обвеса, двух патрубков выхлопной системы в диффузоре и 17-дюймовыми дисками для ST предложили новый цвет Mean Green. В салоне ST появились спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, встроенными подголовниками, отделкой Sensico с красной строчкой и 14-ю регулировками. Дополняют образ "усеченный" руль и декоративные вставки "под карбон".

К покупателям новинки поступят в начале будущего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,