Видео автогонок времен СССР показали в сети

В сети опубликовали видео с чемпионата СССР по кольцевым автогонкам, который проходил в столице Беларуси Минске в 1958 году. Для соревнований специально перекрывали дороги общего пользования, так как на них проходила трасса.

Тогда заезды проходили на Большом Минском кольце, которое было одной из первых трасс для автоспорта в Советском Союзе. Его использовали для соревнований с 1955 до 1960 года. За это время там провели пять чемпионатов и видео с гонкой с одного из них опубликовали на YouTube-канале British Pathé (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На раритетных кадрах показано, как гонщики после взмаха флага начинают бежать к своим машинам и запрыгивают в них. Затем демонстрируется, как они проходят трассу.

Похоже, что соревнования были далеко не простыми, потому что один из автомобилей водителю пришлось толкать руками и запрыгивать в него на ходу, у другой машины разбита передняя часть, а участник под номером 45 вообще вылетел с дороги.

Также в конце видео показано двух ленинградских водителей Косенкова и Силантьева, которые общаются между собой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российский пилот Формулы-1 влетел в стену в первом повороте дебютной гонки.