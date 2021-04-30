Вьетнамские блогеры вылепили Bugatti из пластилина и сняли на видео

Вьетнамские блогеры создали пластиковый макет Bugatti Chiron, а весь процесс был снят на видео.

Блогеры с канала NHET на YouTube завершили работу над одним из своих самых смелых творений на сегодняшний день: Bugatti Chiron, полностью созданного из модельного пластика (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На протяжении десятилетий производители автомобилей изготавливали модели из пластика, чтобы усовершенствовать дизайн новых автомобилей. Это видео доказывает, что с определенными навыками и терпением любой может построить суперкар своей мечты.

Чтобы создать свой Chiron, ютуберы сконструировали стальной каркас, а затем начали вручную накладывать на него модельный пластик. На создание машины у них ушло две недели по 19 часов труда ежедневно. Еще более впечатляющим является тот факт, что основой послужила оцифрованная масштабная модель Bugatti Chiron.

Готовый результат впечатляет. Конечно, это не настоящий автомобиль, а лишь его макет, но зато он очень близок к образу настоящего Bugatti Chiron.

Впервые блогеры NHET стали известны мировому сообществу в 2020 году, когда создали реплику Lamborghini Aventador с двигателем от мотоцикла объемом 150 см3.

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