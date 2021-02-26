В Болгарии Fiat Coupe превратили в Lamborghini Reventon

В Болгарии на базе Fiat Coupe создали реплику Lamborghini Reventon. Ее продают за 12 145 долларов.

Представленный в 2007 году Lamborghini Reventon был в то время самых эксклюзивных и самым дорогим автомобилем марки. Итальянская компания выпустила всего 20 экземпляров суперкара, и сегодня его невозможно получить менее чем за миллион долларов. Об этом сообщает Motor1.

Автомобиль на фото – это попытка детальной копии Reventon. Его корпус не имеет таких резких форм, как в оригиналы, но общие предложения частично сбегают. Здесь тоже двери-бабочки, хотя их механизм отличается от того, что в Lamborghini.

От Fiat реплике добрались и задние фонари. Еще больше оригинала авто отличают маленькие колеса и старая решетка.

В модели четырехцилиндровый двигатель и его установили по центру, между двумя осями. Отмечается, что агрегат гибридный.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Мариуполе мужчина производит реплики автомобилей 1909-1920-х годов. Они стоят от 160 000 до 500 000 гривен и выглядят очень аутентично. При этом, они оборудованы электромоторами.