Valarra превратила Corvette С6 в диковинный суперкар

Американский старт-ап из солнечной Флориды презентовал боди-кит, который позволяет превратила Corvette С6 в диковинный суперкар.

Об этом сообщает сайт производителя. Дизайнеры и инженеры компании Valarra из Сент-Питерсберга, штат Флорида, представили экстравагантный проект тюнинга для Chevrolet Corvette C6 (2005-2013).

Компания показала прототип модели в прошлом году на мероприятии TX2K21 на гоночной трассе Houston Raceway Park в Техасе. В комплект входит полностью новый обвес кузова, включающий передний и задний бамперы, крылья, двери, капот боковые юбки и прочие элементы за исключением, разве что, крыши.

Спереди автомобиль получил уникальные фары, более широкую облицовку радиатора и капот с дополнительными прорезями воздухозаборников. Еще более агрессивно автомобиль выглядит сзади. Помимо большого антикрыла автомобиль получил широкий диффузор и "квартет" хромированных патрубков выхлопной системы.

Многочисленные аэродинамические элементы, включая антикрыло, передний сплиттер и боковые "юбки" изготовлены из углепластика. Body-kit ValarraVette радикально преображает облик серийного Corvette С6.

Стоимость комплекта стартует с отметки $18000. Естественно, что в эту цену на входит стоимость "донорского" Corvette С6.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы из Jensen показали рестомод на базе Range Rover. Под капотом Chieftain Xtreme установили двигатель General Motors. Благодаря компрессору 6,2-литровый V8 LS3 развивает мощность 710 л.с.