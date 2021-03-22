Британцы из Jensen показали рестомод на базе Range Rover

Компания Jensen International Automotive (JIA) занимается реставрацией и модернизацией британской "классики". Очередной проект – рестомод Chieftain на базе классического Range Rover первого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Chieftain Xtreme представляет собой глубокую модернизацию легендарного внедорожника Range Rover.

Под капотом Xtreme установили двигатель General Motors. Благодаря компрессору 6,2-литровый V8 LS3 развивает мощность 710 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат". Привод осуществляется на все колеса. Для сравнения, оригинальный Range Rover оснащался 3,5-литровым V8 мощностью 135 л.с. и 4-ступенчатой АКП.

Чтобы справиться с мощным мотором автомобиль получил более эффективную тормозную систему AP Racing. Кроме того, внедорожник оснащен новой выхлопной системой, полностью независимой двухрычажной подвеской и внедорожную резину BF Goodrich A/T.

Внешних отличий также хватает. В частности, автомобиль получил новые бамперы, расширители колесных арок, а пара хромированных патрубков выхлопной системы органично интегрирована в порог. Помимо светодиодной головной оптики автомобиль получил дополнительную светодиодную панель на переднем бампере.

Стоимость базовой модели Chieftain стартует с отметки 147500 фунтов без учета налогов, а Chieftain Xtreme обойдется примерно в 200 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lunaz подготовила полностью электрическую версию внедорожника Range Rover первого поколения.