В Запорожье нашли редкий немецкий автомобиль Lloyd Arabella

Полвека назад в Украину привезли немецкую малолитражку Lloyd Arabella. Спустя годы эта редкая модель заняла достойное место в коллекции автомобильного музея "Фаэтон" в Запорожье.

О редком экземпляре, которые сегодня являются исключительно уделом коллекционеров рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2.

С 1959 по 1963 год на немецком заводе Lloyd выпустили около 47 тысяч автомобилей Lloyd Arabella. В Украину единственный экземпляр микролитражки попал на Запорожский автозавод для исследования и изучения при разработке ЗАЗ второго поколения. Со временем машина перешла в частные руки, поэтому часть оригинальных редких деталей и запчастей были утрачены.

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"Все комплектующие и элементы кузова нам удалось восстановить. Теперь они такие же, как были на момент приобретения в 1959 году. Это полностью уникальный и раритетный автомобиль", – рассказывает Семен Мушер, сотрудник музея ретротехники "Фаэтон".

Несмотря на компактные размеры (длина 3,8 м), автомобиль имеет просторный салон и вместительный багажник. Дизайн автомобиля выполнен в американском "аэростиле". Lloyd Arabella удобен в управлении и неплохо маневрирует на дороге. На 100 км автомобиль расходует 8 л бензина и развивает максимальную скорость до 110 км/ч. Компания Lloyd прекратила выпуск автомобилей в 1963 году.

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