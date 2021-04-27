В Украине 45-летний "Запорожец" выставили на продажу за $10 000

В Николаеве выставили на продажу за 10 000 долларов ЗАЗ-968 1976 из частной семейной коллекции, который в состоянии нового автомобиля. Однако его уже продали.

Столь высокая цена объяснялась тем, что это настоящая капсула времени, а не реставрация. К ноябрю 2020 года автомобиль был в заводском консерванте. Он хранился на колодках в сухом, чистом и проветриваемом гараже. На одометре показывает всего 460 км. Об этом сообщается на сайте Auto.Ria.

Отмечается, что "Запорожец" идеально сохранился, у него родные шины и все расходные материалы и имел только одного владельца. Автомобиль не был бит и не подкрашивался. Лакокрасочное покрытие и отделка салона также в идеальном состоянии.

В ЗАЗ-968 заменили только аккумулятор, но заводской нерабочий продавали вместе с автомобилем. В комплекте также шла оригинальная заводская документация.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США за 18 500 долларов продавали 30-летний "Запорожец" с минимальным пробегом в идеальном состоянии.

В Кроповницькому мужчина создал электрический "Запорожец", для которого он дважды собственноручно делал двигатель.

В сети вспомнили минивэн "Запорожец". Его разрабатывали в первой половине 1960-х годов.