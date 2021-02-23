В Украине стартовали продажи нового Hyundai i10

В Украине начались продажи Hyundai i10 нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компактный городской хэтчбек получил обновленный внешний вид и привлекательный интерьер.

Особенностью дизайна являются Х-образные задние стойки, на которых размещен логотип i10, а также две горизонтальные линии на корме, разделяющие крышку багажника и объединяющие задние фонари новой формы. Завершают облик – 15-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна, а индивидуальный стиль владельца можно подчеркнуть яркими цветами кузова. Размеры новинки (Д/Ш/В) – 3670/1680/1480 мм. Колесная база выросла на 40 мм.

i10 получил в свое распоряжение несколько бензиновых моторов Lambda III на выбор. 3-цилиндровым 1.0 MPi мощностью 67 л.с. работает в паре с 5-ступенчатой МКП. 4-цилиндровый 1.2 MPi мощностью 84 л.с. предлагается с 5-ступенчатыми "механикой" или "автоматом".

Новый Hyundai i10 доступен в трех комплектациях – Active, Comfort и Style. В базовой комплектации Active есть ABS, ESC, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, детские замки задних дверей и крепление ISOFIX для детских сидений, кондиционер, передние электростеклоподъемники, датчик освещенности, динамики в передних дверях и подготовка для установки магнитолы.

Дополнительно можно заказать пакет Plus, включающий электрорегулировку и обогрев зеркал заднего вида, аудиосистему с 3,8" монохромным LCD дисплеем, ЦЗ и ДУ, полноразмерную "запаску".

На автомобиль распространяется гарантия на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега, или же 4 года без ограничения пробега. Стоимость стартует с 366 900 гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила первый электромобиль нового бренда Ioniq – кроссовер Ioniq 5. Новинка отличается обилием инноваций, имеет запас хода до 480 км и способна выступать в качестве источника электроэнергии для подключения оборудования или спортинвентаря потребляемой мощностью до 3,6 кВт.