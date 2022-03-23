В Украине разрешили управлять грузовиками автомобилистам с категорией 'В'

Правительство Украины утвердило очередное нововведение для водителей, которое будет действовать в период военного положения в стране. Согласно постановлению КМУ, управлять грузовиками разрешается автомобилистам с категорией "В".

Об этом сообщили на сайте КМУ. Постановлением КМУ №184 от 22 марта 2022 года в период военного положения к управлению крупногабаритными транспортными средствами на территории Украины допускаются не только водители с удостоверениями категории "С" и "С1", но и те, у которых права категории "В".

Напомним, что в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, возобновили свою работу сервисные центры МВД. Они позволят получить водительские удостоверения категорий "С" и "СЕ", а также заменить права для отдельных групп граждан.

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Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине водителям запретили видеорегистраторы на время войны.

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