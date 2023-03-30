В Украине начинаются продажи нового Nissan X-Trail

Компания Nissan представила в Украине новую генерацию кроссовера X-Trail. Четвертое поколение модели является следующим шагом в развитии электрифицированных автомобилей Nissan в Европе.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. С начала производства Nissan X-Trail в 2001 году было продано более семи миллионов единиц по всему миру, что делает его одним из самых популярных семейных автомобилей в мире.

Новый X-Trail представлен в Украине в пяти- и семиместной конфигурации. В экстерьере выделяются фирменные элементы дизайна Nissan: панорамная крыша, V-образная радиаторная решетка и выразительные фары, встроенные в передний бампер с дневными ходовыми огнями и указателями поворотов. X-Trail доступен в 10 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями – всего 15 вариантов на выбор.

Новый X-Trail стал второй моделью в европейской линейке Nissan, оснащенной инновационной системой e-POWER. Она была впервые представлена в 2017 году в Японии на ставшем самой популярной моделью Nissan Note. На модели X-Trail система состоит из аккумулятора большой емкости и силовой установки, интегрированной с 1,5-литровым бензиновым двигателем с изменяющейся степенью сжатия, генератором, инвертором и передним электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.). Принцип действия этой уникальной силовой установки означает, что колеса приводятся в движение только электромотором, обеспечивающим мгновенную линейную реакцию акселератора. Также Nissan разработал новый режим работы системы e-Pedal Step, предусматривающей управление автомобилем только одной педалью.

Модель также предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем с изменяющейся степенью сжатия, что традиционно приводит в движение колеса. Двигатель имеет выходную мощность 120 кВт (163 л.с.) и крутящий момент 300 Нм и предлагается в конфигурации с передним приводом. Мощность передается на колеса посредством бесступенчатой трансмиссии Xtronic. Силовая установка оснащена мягкой гибридной системой MHEV. Эта система работает вместе с технологиями Torque Assist, Extended Idle Stop, Quick Restart и Coasting Stop, способствующими экономии горючего и снижению уровня выбросов CO2 в атмосферу.

Энергия, полученная путем рекуперации во время замедления, сохраняется в литий-ионной батарее. Она используется для работы систем автомобиля, когда двигатель остановлен, например, при остановке на красный свет. Кроме того, при ускорении крутящий момент может увеличиваться примерно на 6 Нм.

Для электрифицированных моделей Nissan разработал новую систему полного привода e-4ORCE. Она быстро реагирует на изменение сцепления колес с поверхностью и распределение крутящего момента. Постоянное перераспределение крутящего момента и почти идеальный баланс веса способствуют повышенной управляемости и комфорту. Кроме оптимизации распределения крутящего момента между передними и задними колесами, система применяет независимое управление тормозами на каждом из четырех колес.

Интерьер Nissan X-Trail устанавливает новый стандарт в своем сегменте благодаря изысканной атмосфере, оригинальному дизайну и высокому уровню комфорта. В верхней части центральной консоли находятся электронный переключатель, селектор режимов вождения, два подстаканника, а также беспроводное зарядное устройство на 15 Вт для смартфонов. В комбинированном подлокотнике переднего сиденья есть пространство с откидной крышкой для хранения вещей. Под верхним ярусом консоли есть место для хранения сумочки или планшета.

Для удобной загрузки вещей, установки детского кресла или комфортного размещения в автомобиле доступ к сиденьям второго ряда стал еще легче благодаря открыванию дверей почти на 90 градусов.

Второй ряд сидений разделен в пропорции 60:40. Кроме того, автомобиль имеет центральный люк, благодаря которому легко транспортировать длинные предметы, например, лыжи, не опуская ни одной части второго ряда сидений. Второй ряд можно подвинуть вперед, чтобы увеличить багажный отсек и обеспечить легкий доступ к сиденьям третьего ряда в семиместной конфигурации. Пассажиры второго ряда могут воспользоваться разъемами USB типа A и C. А родители оценят встроенные в заднюю дверь противосолнцевой шторки, которыми легко управлять одной рукой.

X-Trail может иметь 3-й ряд пассажирских сидений. Отдельные сиденья, которые легко прячутся в пол, предназначены для комфортного размещения пассажиров ростом до 160 см.

Когда два задних сиденья не используются, общий объем багажного отсека достигает 585 литров, что на 20 литров больше предшественника. Этот значительный объем достигается благодаря лучшей в классе длине, а также ширине между колесными арками. Увеличенная полезная площадь багажного отсека облегчает погрузку багажа и хранение мелких предметов. Кроме того, благодаря модульной конструкции двух полок багажного отсека можно получить до 16 вариантов конфигурации для оптимального использования пространства. Крышка багажного отсека снабжена электроприводом с функцией бесконтактного открывания.

В кузове используются облегченные материалы, а также передовые технологии штамповки и сварки для усиления прочности и уменьшения веса. Крышка багажного отсека X-Trail впервые сделана из композитного материала. X-Trail имеет обновленные передние стойки McPherson, а сзади используется усовершенствованная многорычажная конструкция. Система усилителя рулевого управления была модернизирована.

X-Trail получил усовершенствованную информационно-развлекательную систему NissanConnect с 12,3-дюймовым дисплеем, а также специальное приложение NissanConnect для взаимодействия с автомобилем и мониторинга работы его систем. Новый 12,3-дюймовый TFT-дисплей с высоким разрешением предлагает различные варианты компоновки информации, а также данных о дорожной ситуации и работе систем автомобиля. Управление дисплеем осуществляется с помощью нового сенсорного переключателя на руле. Фон TFT-дисплея внешне напоминает традиционное гравированное стекло Kiriko в память о японском происхождении Nissan.

Инновационный 10,8-дюймовый проекционный дисплей (HUD) является самым большим в сегменте. Ключевая информация по навигации, данные систем помощи водителю и дорожная информация выводятся на ветровое стекло перед глазами водителя.

Интересно, что в новом X-Trail появилась центральная подушка безопасности, которая раскрывается между двумя передними сиденьями и предотвращает столкновение водителя и переднего пассажира при боковом ударе. Центральная подушка дополняет подушки водителя и переднего пассажира, а также боковые подушки и шторки безопасности, входящие в стандартную комплектацию нового X-Trail.

Цены на новый кроссовер Nissan X-Trail в Украине стартуют с отметки 1193010 грн. за базовую моноприводную версию. Топовая модификация с полными приводом и максимальной комплектацией обойдется в 1 973 600 грн.

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