В Украине на основных трассах построят электрозарядные станции

В Украине правительство реализует государственную поддержку строительства электрозарядных станций. Их планируют установить на основных автодорогах из Киева во Львов, Одессу и Днепр.

В Мининфраструктуры считают, что поскольку в стране увеличивается спрос на электротранспорт, важно увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока. Сейчас в стране есть 11 операторов электрических зарядок, три из которых имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы делаем специальную государственную программу поддержки, которая позволит предусмотреть и построить скоростные электрозарядные станции на наиболее популярных маршрутах Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр. Мы предоставим возможность развивать электромобильность", – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Криклий анонсировал украинское производство электромобилей. По его словам, это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства в ВВП государства.

Также глава Мининфраструктуры рассказал, что сейчас совместно с ЕИБ ведомство обновляет около тысячи единиц общественного транспорта в 29 городах.