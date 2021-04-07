У Мінінфраструктури оприлюднили законопроєкт про техогляд: що зміниться

Міністерство інфраструктури України оприлюднило законопроєкт щодо обов'язкового техогляду.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів" розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно з законопроєктом, усі транспортні засоби, що використовуються на дорогах загального користування, повинні проходити періодичний техогляд. Зокрема, легкові автомобілі (з кількістю пасажирів до 9) мають проходити ТО через 4 роки після першої реєстрації, а далі – раз на 2 роки. Якщо авто використовується у таксі, техогляд потрібно проходити щорічно.

Якщо автомобіль вчасно не пройшов обов’язковий техогляд, власник отримає штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Обов’язковому технічному контролю не підлягають транспортні засоби:

з конструкційною швидкістю не більш ніж 25 кілометрів на годину;

які не використовуються на дорогах загального користування;

з об’ємом двигуна, що не перевищує 125 кубічних сантиметрів, або електродвигуном потужністю до 4 кВт;

На думку авторів, "реалізація проєкту призведе до зменшення на 30% рівня смертності внаслідок ДТП впродовж 4 років після набрання чинності, покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності, зменшення кількості ДТП і тяжкості їхніх наслідків, зменшення шкідливого впливу автомобілів на природу, адаптацію норм законодавства України до вимог нормативних актів ЄС".

Як писав OBOZREVATEL, міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що технічний огляд транспортних засобів в Україні можуть розпочати у 2022 році. Насамперед його повинні будуть пройти автівки, що ввозяться на територію України. Техогляд в Україні було скасовано у 2011 році.