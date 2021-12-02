В Украине будут лишать водительских прав по-новому: что изменилось

Кабинет министров внес изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата. Лишать прав на управление автомобилем будет суд.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В новой редакции документа гражданин будет считаться лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

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Кроме того, ранее водитель, лишенный прав за управление ТС по ст. 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или суднами лицами, которые находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции" мог получить временное разрешение установленного образца на управление ТС на 3 месяца, до решения суда. Зачастую суд не успевал рассмотреть дело и права водителю возвращались. Теперь, водитель может получить еще одно временное разрешение на право управления ТС, но суд должен в любом случае состояться и вынести свой вердикт по поводу виновности или невиновности водителя. Благодаря этому водители, лишенные прав по статье ст. 130 КУоАП не смогут избежать ответственности.

Также, новая редакция документа предполагает возврат водителю изъятых прав спустя три месяца, если суд не рассмотрел дела и не принял решения о лишении прав. Но, это не касается случаев, когда водителю инкриминируется ст. 130 КУоАП. Если в течение года суд не рассмотрел дела о нарушении по ст. 130 КУоАП или не признал водителя виновным, ему также будут возвращены права. В обоих случаях для этого потребуется написать соответствующее заявление.

Напомним, что 17 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому в силу вступили новые, более жесткие штрафы за нарушение ПДД. В частности, за вождение авто в нетрезвом виде водителя ожидает штраф в 17000 грн и лишение права вождения на 1 год, при повторном (в течение года) аналогичном нарушении – 34000 грн и лишение права водить авто на 3 года. За третье подобное нарушение помимо штрафа в 51000 грн и лишение права на 10 лет будет также конфискован автомобиль. Срок рассмотрения в судебном порядке дела по вождению в нетрезвом виде был увеличен с 3 месяцев до 1 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине будут выдавать новые водительские права.