В Украине хотят обязательно проверять на опьянение виновников ДТП

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №6558, который предусматривает обязательную проверку на алкогольное или наркотическое опьянение участников ДТП с пострадавшими или погибшими. Сейчас она не является обязательной и проводится на усмотрение полиции.

Проект опубликован на сайте Верховной рады. В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что управление автомобилем в нетрезвом виде остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями и смертью потерпевших.

За 10 месяцев минувшего года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2592 человека. При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс (УПК), обязывающие проводить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими.

В частности, законопроект предлагает дополнить часть 1 ст. 266 КУоАП таким пунктом: "В случае ДТП, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно, независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

Также, по мнению инициаторов законопроекта необходимо дополнить п. 2 части третьей ст. 214 УПК Украины следующим предложением: "В случае совершения лицом криминального проступка, предусмотренного ст. 286-1 УПК Украины, медицинское освидетельствование такого лица на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, является обязательным";

Кроме того, ст. 298-2 УПК Украины предлагается дополнить новой редакцией, дающей право полиции без решения суда задерживать лицо, подозреваемое в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков для прохождения им обязательного и своевременного медицинского осмотра. Также, документ предполагает внесение изменения в закон "Об экстренной медицинской помощи", что позволит проводить освидетельствование виновников ДТП в отделениях неотложной медицинской помощи.

По мнению авторов, принятие данного проекта закона позволит обеспечить неукоснительное и своевременное проведение осмотра и освидетельствования водителей транспортных средств на состояние алкогольного или наркотического опьянения при совершении ими ДТП с погибшими или травмированными лицами, а также существенно усилить их ответственность.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 17 марта 2021 года повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17000 грн штрафа и лишения права вождения на 1 год.