В Украине доля SUV достигла 73% и продолжает расти

В Украине за первые два месяца 2021 года доля рынка SUV достигла рекордного показателя в 73,4% и продолжает расти. В стране 3 из 4 проданных автомобилей – это кроссовер или внедорожник.

В 2020 году сегмент SUV в стране достиг 70%, а в определенные месяцы приближался к 74%. В 2021 году динамика роста продолжилась: в январе SUV занимал 71,6% рынка новых легковых автомобилей, а в феврале – 74,9%. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting.

Отмечается, что доля сегмента кроссоверов растет уже около 20 лет. В 2001 году, доля SUV в продажах новых легковых авто была 8%. В 2011 году она составляла уже 23,6%. Половину рынка кроссоверы заняли лишь в 2017 году. Теперь этот показатель достиг почти 75% и продолжает расти.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с начала года в Украине зарегистрировали 53 000 иномарок, которые были в эксплуатации. Наиболее популярной был Volkswagen. В феврале украинские номера получили 4599 подержанных моделей компании.

Кроме того, по данным аналитиков компании IRS Group, украинцы перешли с электромобилей на гибриды. В феврале в стране было зарегистрировано 1006 гибридов, а количество электромобилей составляла всего 531.